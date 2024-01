Cina | promuovera’ ulteriormente sviluppo del settore NEV

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pechino, 18 gen – (Xinhua) – Laintensifichera’ gli sforzi per ottimizzare le politiche, incrementare i consumi e promuovere unodi alta qualita’ deldei veicoli a nuova energia (NEV), ha dichiarato oggi un funzionario. L’ottimizzazione delle politiche e delle misure per promuovere il consumo di NEV sara’ accelerata, ha dichiarato Jin Xiandong, funzionario della Commissione nazionale per loe la riforma, durante una conferenza stampa. Jin ha dichiarato che la commissione approfondira’ lodei NEV nelle aree rurali el’elettrificazione dei veicoli nelpubblico insieme ai dipartimenti competenti. Jin ha dichiarato che verra’ inoltre potenziata l’innovazione scientifica e tecnologica ...