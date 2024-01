Cina | promette maggior sostegno a settore privato

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pechino, 18 gen – (Xinhua) – La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma (NDRC), il massimo organo di pianificazione economica della, oggi ha promesso di adottare ulteriori misure pragmatiche per stimolare lo sviluppo del. Yuan Da, vice segretario generale della NDRC, ha dichiarato in una conferenza stampa che la commissione portera’ avanti la legislazione sulla promozione dello sviluppo dele sancira’ per legge la parita’ di status tra imprese statali e imprese private. Yuan ha dichiarato che la NDRC agira’ per garantire l’attuazione delle politiche adel, incoraggiando unnumero di investimenti privati nei progetti piu’ importanti del Paese e ...