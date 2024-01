Cina | Pechino ospita evento internazionale per promuovere dialogo tra civilta’

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024), 18 gen – (Xinhua) – Ieri si e’ tenuta ala conferenza“Decoding Zhonghua”, che ha riunito ospiti provenienti dal Paese e dall’estero per esplorare nuovi percorsi per incrementare gli scambi e l’apprendimento reciproco tra le. A tema “Perseguire la coesistenza armoniosa delleattraverso il”, la conferenza ha visto i partecipanti impegnati in discussioni su argomenti quali il rapporto tra la modernacinese e i valori condivisi dell’umanita’. La conferenza e’ stata organizzata da China Ethnic News, dall’Academy of Contemporary China and World Studies e dall’Associazione cinese per le relazioni pubbliche internazionali. (Xin) Agenzia Xinhua