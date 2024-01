Cina | leader aziendali fiduciosi su economia nazionale

In Corea del Sud il clima politico è teso. Il leader dell’opposizione, Lee Jae Myung, è stato vittima di un attacco, come raccontato dai media ... (nicolaporro)

... occorre fare di più, soprattutto alla luce delle offerte concorrenti provenienti dalla. Molto ... Come sappiamo oggi, il Giappone ha rapidamente recuperato terreno ed è da decenni un Paese...Parlando degli attuali legami tra Mosca e Pechino, Lavrov ha spiegato che 'le relazioni Russia -, come i nostrihanno ripetutamente sottolineato, stanno attraversando la migliore fase ...Il crollo dei prezzi dell’oro bianco mette in difficoltà gli operatori minerari, oltre a svalutare il valore dei progetti in fase di sviluppo. Quelli più promettenti diventano, così, preda più facile ...Il ministro degli Esteri in conferenza stampa: ''Da Occidente nessun interesse a mettere fine a guerra in Ucraina' ...