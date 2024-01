Cina | esorta a ripristinare sicurezza nel Mar Rosso

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pechino, 18 gen – (Xinhua) – Lae salvaguardare lasulle rotte marittime del Mar, per garantire il normale ordine del commercio globale, ha dichiarato oggi He Yadong, portavoce del ministero del Commercio. Osservando che il Mare’ un’importante rotta per il commercio internazionale, He hato le parti interessate a garantire ladella navigazione e a salvaguardare il flusso regolare delle catene industriali e di approvvigionamento. Larafforzera’ il coordinamento con i dipartimenti competenti, seguira’ da vicino gli sviluppi e fornira’ tempestivamente sostegno e assistenza alle imprese del commercio estero, ha aggiunto il portavoce. (Xin) Agenzia Xinhua