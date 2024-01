Ciclismo su pista | Marco Villa | “Ci giochiamo 6 medaglie alle Olimpiadi I giovani crescono dietro i campioni”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Si è conclusa domenica ad Apeldoorn (Paesi Bassi) l’edizione 2024 degli Europei disu, uno degli ultimi eventi validi per la fase di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 che, per quanto riguarda ilsu, si terranno dal 5 all’11 agosto 2024. L’Italia è tornata dunque a casa con sei, due ori e quattro bronzi. Al rientro abbiamo così raggiunto telefonicamente il ct della Nazionaleper stilare un bilancio di questa rassegna continentale, in una stagione importantissima. Qual è il bilancio di questi Europei? Sei soddisfatto? “Sono soddisfatto, poi più ci si avvicina– a parte la questione punti – conta molto anche la prestazione e quindi ...

