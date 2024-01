Ciclismo | Davide Martinelli diventa direttore sportivo come papà Beppe

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Torna alle origini. Ritiratosi dalprofessionistico l’anno scorso, l’ex campione italiano under 23 ha deciso di seguire il mestiere del padre, Giuseppendo. E lo farà nella squadra che l’ha lanciato verso il World Tour: la MBH Bank Colpack Ballan CSB. Il classe 1993 ha ottenuto la qualifica di DS di 3° livello durante il periodo del lockdown. Le sue parole: “Per me ètornare a casa e sarà un anno di apprendimento. Lo dico apertamente, sono qui per imparare con umiltà. Mi sento decisamente motivato per questo ritorno in un ambiente che conosco e apprezzo. Ricordo ancora quanto ci era vicina Rossella, colonna portante e anima del team. Una persona a cui sarò sempre grato”. E ancora: ...

La narrazione di Gregori fa rivivere lo spirito e le sfide dell'epoca d'oro del. Pantani per sempre diDe Zan racconta la storia turbolenta e toccante di Marco Pantani, il 'Pirata' ...Marino Amadori e il presidente dell'APT Emilia Romagna,Cassani , è stato analizzato il ... insieme ad un nutrito e affiatato staff, promuovono ila 360 gradi: giovanile, amatoriale, ...È nata una stella in Australia Presto per dirlo, ma Isaac Del Toro per quello che ha dimostrato al Tour Down Under, confermando le doti già messe in mostra nelle categorie inferiori, sembra pronto ad ...Bologna e l’Emilia-Romagna si preparano ad accogliere il Tour de France per il Grand Départ Florence Emilie-Romagna, dal 29 giugno al 1° luglio. Tre ...