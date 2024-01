Christian Pulisic è il calciatore statunitense dell’anno | quarto trionfo in carriera

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 gennaio 2024)è il migliorper la quarta volta in. L’attaccante del Milan – che aveva già trionfato nel 2017, 2019 e 2021 – eguaglia il record di Landon Donovan, grazie al 53% delle preferenze, più del compagno rossonero Yunus Musah (21,5%) e di Ricardo Pepi (12,9%). “Per me è un onore vincere questo premio per la quarta volta – ha commentato– È stata una stagione incredibile per me, mi sono sempre divertito a giocare e vincere in nazionale e considerando anche il mio arrivo al Milan, è stato semplicemente un anno entusiasmante”.è stato decisivo negli Usa per la vittoria della Nations League dello scorso giugno e per la qualificazione alla Coppa America che si giocherà in estate proprio ...