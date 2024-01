Chiara Ferragni | nuovo esposto del Codacons contro l’imfluencer

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ancora guai per. L’imprenditrice è finita al centro della bufera a dicembre, quando l’Antitrust l’ha sanzionata per la campagna promozionale di Natale 2022 del Pink Christmas, il pandoro che avrebbe dovuto sostenere l’ospedale Regina Margherita di Torino. Secondo l’accusa, si era lasciato intendere che acquistando il pandoro, si sarebbe sostenuta la ricerca sull’osteosarcoma e sarcoma di Ewing per comprare unmacchinario, ma in realtà la somma era stata già stanziata. Dopo il grande clamore per la la sanzione di un milione di euro,ha devoluto un milione di euro all’ospedale e ha chiesto scusa in un video su Instagram che ha generato ulteriori polemiche. Il caso ha aperto il vaso di Pandora e da allora tante iniziative dell’influencer sono oggetto di ...