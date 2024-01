Chiara Ferragni | l' Estetista Cinica | «Pandoro-gate? Fosse successo a Fedez avrebbero detto a lei di divorziare e portar via i figli»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Cristina Fogazzi, in arte, ha rivelato cosa pensa delle ultime vicende che hanno colpito. Solo qualche giorno fa aveva condiviso alcune storie su Instagram in cui...

Un periodo da incubo, per Chiara Ferragni : scandali e inchieste la hanno travolta. Lei prova a resistere. Ma certo non è semplice trovare una ... (liberoquotidiano)

Quante cose possono cambiare in un anno. Nel gennaio 2023 i cronisti rincorrevanoper strappare un commento alla reginetta di Sanremo. Lei affittava la sontuosa "Villa Dendi" a picco sul mar Ligure raccomandando a Fedez di tenersene lontano "perché doveva lavorare e ...Il caso pandoro - gate potrebbe aver creato dei problemi all'interno della casa Ferragnez. La situazione legale che sta attraversando, potrebbe aver portato anche le persone che le stanno accanto ad avere qualche problema. Fedez - Spetteguless.it Secondo quanto riportato da Novella 2000 , ci sarebbero delle voci di ...Cristina Fogazzi, in arte Estetista Cinica, ha rivelato cosa pensa delle ultime vicende che hanno colpito Chiara Ferragni. Solo qualche giorno fa aveva condiviso alcune storie su Instagram in ...Niente Fashion week nemmeno a Parigi per Chiara Ferragni, che travolta dall'uragano mediatico e giudiziario preferisce rinunciare a tutti gli eventi che contano della moda. O, forse, è ora il ...