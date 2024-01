Che fine ha fatto? Cicinho | da promessa di Roma e Real alle 10 birre al giorno

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La storia di Cícero Joao de Cézare, in arte, terzino brasiliano nato a Pradopolis, nello Stato di San Paolo, nel giugno...

L'amministratore delegato della multinazionale Pat Gelsinger non cita più il Belpaese tra le destinazioni dei suoi investimenti, ma ricorda solo dei ... (wired)

Una scossa di Terremoto è stata registrata oggi alle 20.30 nei pressi di Onano, in provincia di Viterbo , nei pressi del confine fra Lazio e ... (ilmessaggero)

Bigon: «In tanti mi avevano chiamato per farmi cambiare idea». «Ma la proposta di legge sarebbe stata comunque bocciata. Nessuno può dire con ... (corriere)

...Gaeta nel corso del suo intervento davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte chiamate ad affrontare la questione dopola prima sezione penale ha trasmesso, nel settembre scorso, atti al...... parlando con chiunque volesse parlarci aconcerto. Tutto questo per noi è incancellabile. . È la radice dalla quale sono emersi gli alberisiamo ora ". Ecco il calendario completo del tour ...Ma non è comunque l’unica novità: a fine mese sarà donata dalle ditte della Rti una telecamera “E-killer” che servirà a perseguire chi abbandona i rifiuti grazie anche al regolamento che è stato ...E lo ha fatto anche con il brano sanremese. "Ho voluto raccontare il periodo buio che ho attraversato di recente dopo la fine di una relazione, per dire che ognuno a modo suo è fragile e che bisogna ...