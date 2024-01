Chat sessista alla società Canottieri di Pavia | aperta un’inchiesta per diffamazione | ragazze come trofei e voti al miglior “lato B”

Canottieri Ticino nei guai. È stata infatti scoperta una chat WhatsApp "sessista" in cui alcuni soci si scambiavano commenti hard e foto di ... (ilgiornaleditalia)

La Procura di Pavia ha aperto un'indagine sul caso di unache vede coinvolti otto soci della Canottieri Ticino, uno dei club storici della città. A darne notizia è oggi il quotidiano 'La Provincia pavese'. I fatti risalgono alla fine di agosto. ...... il Circolo Canottieri Ticino , è stato scoperto un gruppo Whatsappe violento, in cui ... frequentatrici del circolo, dopo aver saputo che nellasi parlava di loro in termini volgari. Nei ...In questi giorni sta facendo molto discutere il caso delle chat sessiste, con foto e commenti osceni tra alcuni soci del circolo “Canottieri Ticino” di Pavia. A dare notizia dei fatti che risalgono ...La Procura di Pavia ha aperto un'indagine sul caso di una chat sessista che vede coinvolti otto soci della Canottieri Ticino, uno dei club storici della città. A darne notizia è oggi il quotidiano "La ...