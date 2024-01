Celta Vigo-Real Sociedad sabato 20 gennaio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Txuri-urdin impegnati a Balaidos

In una delle poche gare della domenica di Liga, il Valencia ha fatto il colpo grosso a Cadice: splendida vittoria esterna per i Pipistrelli , che ... (infobetting)

In una delle poche gare della domenica di Liga, il Valencia ha fatto il colpo grosso a Cadice: splendida vittoria esterna per i Pipistrelli , che ... (infobetting)

In una delle poche gare della domenica di Liga, il Valencia ha fatto il colpo grosso a Cadice: splendida vittoria esterna per i Pipistrelli , che ... (infobetting)

Valencia -è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici Arrivati a questo punto della manifestazione quasi tutte le squadre, soprattutto ...Le probabili formazioni di Valencia -OSASUNA (5 - 3 - 2): Herrera; Pena, Cruz, Catena, Garcia, Areso; Gomez, Munoz, Oroz; Arnaiz, Budimir. REAL SOCIEDAD (4 - 4 - 2): Marrero; Elustondo, ...Crolla in casa il Valencia, sconfitta dal Celta Vigo 3-1. Gli ospiti si impongono grazie alla doppietta di Douvikas e alla rete di de la Torre. Inutile il gol di Pepelu. Vittoria in trasferta anche ...Si sono giocati sei delle otto partite valide per gli ottavi di finale di Coppa del Re: dopo Athletic Bilbao e Siviglia ieri, hanno passato il turno il Celta Vigo,.