Cellole | perseguita e aggredisce la ex per mesi | denunciato

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 18 gennaio 2024). Erano da poco passate la 20 di ieri sera quando una giovane donna si è presentata al cancello della Stazione Carabinieri di, nel casertano. Il presidio dell’Arma, a quell’ora, non è normalmente aperto al pubblico, ma la donna, sola e infreddolita, ha contattato la Centrale Operativa attraverso l’impianto citofonico, riferendo di avere bisogno di aiuto. Immediato è stato l’intervento della pattuglia, nel frangente impegnata in un servizio di controllo del territorio, che l’ha prontamente accolta in caserma. La giovane, impaurita e in evidente stato di agitazione, hadi subire da diversi, da parte dell’ex fidanzato, continue ingiurie e percosse. Lamentava l’estrema gelosia del ragazzo che le imponeva l’abbigliamento da usare e la limitava anche nel semplice utilizzo dei social network, ...