Cecchi | «L’Inter è la più forte delle 4 | ma calcio strano! Una cosa»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 18 gennaio 2024)ha parlato della Supercoppa e di comesia, a detta sua, la squadra piùtra le quattro partecipanti. FAVORITA ? Su Radio Sportiva, Stefanosulla Supercoppa: «Sarri parla di percentuale di passaggio tra il 25 e il 30%. Ora non so esattamente la percentuale, ma sicuramentequattro squadre presenti in Arabia è la più. Poi è unstrano senza supplementari dopo il pari nei 90’. Ma se dovessi puntare qualsicuramente lo metterei sul». Inter-News - Ultime notizie emercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...