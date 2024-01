CdS – Bohinen al Genoa | arriva dalla Salernitana Il comunicato del club

(Di giovedì 18 gennaio 2024) 2024-01-17 21:50:51 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Ilha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Emil, checon la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, fissato a circa 2 milioni di euro.al: ilufficiale “Emil– si legge nella nota ufficiale – è un nuovo giocatore del. Il calciatore norvegese, nato a Derby il 12/03/1999,con la formula del prestito con opzione e obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il centrocampista vanta 67 presenze e 9 ...

Emil Bohinen sta per diventare un nuovo giocatore del Genoa. In arrivo dalla Salernitana, il centrocampista è atterrato ieri sera a Genova mentre sono fissate per oggi ha sostenuto le visiste mediche ...Bohinen e Kastanos, com’era ormai chiaro, non ci saranno (il norvegese ha anche la febbre) e l’elenco dei calciatori indisponibili è lungo.