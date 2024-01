Catania | ‘Eco Tour’ | la campagna sulla raccolta differenziata prosegue con ulteriori 10 tappe

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 Laitinerante di informazione e sensibilizzazione“Eco Tour” prolungherà il calendario di iniziative fino al prossimo mese di aprile, con dieciin nuovi siti del territorio comunale.La proroga è stata decisa dal consorzio Gema, in sinergia con l’assessorato alle Politiche per l’Ambiente guidato da Salvo Tomarchio. L’obiettivo è quello di continuare a offrire nei vari quartieri un servizio molto apprezzato dai cittadini nel corso dei precedenti 15 appuntamenti, con l’allestimento di infopoint tematici, la distribuzione di kit mastelli per lae la realizzazione di isole ecologiche itineranti per il conferimento.Questo è il nuovo calendario, con date e siti che prevedono ...