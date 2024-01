Catania | 24 nuovi agenti assegnati al reparto mobile

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 Hanno preso servizio, presso la sede del Xdi, i 24della Polizia di Stato, recentementedal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I poliziotti, per lo più provenienti da altre sedi, sono stati accolti dal Dirigente del, Primo Dirigente della Polizia di Stato Domenico Demaio, che si è intrattenuto a lungo con loro. Un momento di confronto nel quale glihanno condiviso le motivazioni che li hanno spinti a scegliere la Specialità che si caratterizza per il mantenimento dell’ordine pubblico. Infatti, i servizi espletati dalsono esclusivamente rivolti alla tutela dell’ordinato svolgersi delle attività ...

... con dieci tappe insiti del territorio comunale. La proroga è stata decisa dal consorzio ... corso Martiri della Libertà; 24 febbraio, via Fiume (area antistante stazione ferroviaria...Hanno preso servizio, presso la sede del decimo reparto mobile di, i 24agenti della polizia di Stato recentemente assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I poliziotti, per lo più provenienti da altre sedi, sono stati accolti dal dirigente ...PALERMO – Filippo Ranocchia è un nuovo calciatore del Palermo. Il centrocampista classe 2001, arrivato oggi in città, ha già svolto un allenamento con i suoi nuovi compagni ed è arruolabile per la pro ...discutevano delle dinamiche criminali in corso di evoluzione tra i nuovi referenti del gruppo di Picanello, storica branca della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano in quel rione di Catania. Una ...