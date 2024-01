Castellammare | deputati | bene rinvio questione sottopasso

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringraziamo il prefetto di Napoli, Michele di Bari, per aver prestato grande attenzione allarelativa aldidi Stabia, nel corso del nostro incontro di ieri pomeriggio, e per aver ascoltato le nostre perplessità nel metodo e nel merito inerenti all’intero progetto”. A dirlo sono i parlamentari Annarita Patriarca (Forza Italia), Gaetano Amato (Movimento Cinque stelle), Marco Sarracino (Pd) e Francesco Borrelli (Verdi). “All’esito della riunione, il prefetto ha stabilito che a occuparsene dovrà essere la prossima Amministrazione comunale di. È una soluzione lungimirante e di buonsenso che accogliamo con soddisfazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

