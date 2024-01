Castel Volturno | investito da due pirati della strada | muore papà 45enne

11 Un uomo è stato travolto e ucciso da un'auto, nel pomeriggio, a(Caserta). - continua sotto - Dai primi accertamenti della Polizia Stradale di Caserta, è emerso che la vittima, di origine africana, stava camminando lungo il margine della ...- continua sotto - Noviello fu trucidato a, in località Baia Verde, il 16 maggio 2008 dal gruppo di fuoco del clan dei Casalesi guidato da Giuseppe Setola, che volevano vendicarsi ...Per questo una donna di 71 anni, Elisa C. residente ad Afragola, rischia il processo per l'omicidio colposo di Mario Chiantese, 35 anni, morto folgorato in un appartamento di Castel Volturno pochi ...CASTEL VOLTURNO – Non avrebbe reagito per niente bene la 52enne di Castel Volturno, imputata per stalking nei confronti di un’avvocata, a suo avviso responsabile di essere colei che ha provocato lo ...