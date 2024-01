Cassazione | è deciso | il saluto fascista non è reato

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Una sentenza della Corte dia sezioni riunite ha stabilito che il, noto anche comeromano, non costituiscese eseguito in un contesto commemorativo. Questa decisione segna un punto di svolta nella legislazione italiana riguardante l’espressione di simboli fascisti. La Corte ha chiarito che per essere considerato, ildovrebbe essere accompagnato dalla volontà di ricostituire il partito. Tuttavia, come evidenziato dalla sentenza, dimostrare questa intenzione può essere particolarmente complesso e difficile. Sentenza di, le reazioni alla decisione La pronuncia ha suscitato reazioni contrastanti. Domenico di Tullio, l’avvocato che ha ...

