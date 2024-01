Caso Pedretti | abbiamo un problema

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Che salto di qualità Ziantò, chissà quanti ascolti! Che bel pubblico di camionisti e puttane che c’avrai! E giù di like, commenti ironici, emoticon ridanciane e pollici alti. Questo da un lato dello schermo. Tramutato, come in un’opera di Escher, in tanti piccoli mirror stipati nei quartieri più disparati della mia città. Dall’altro c’ero io. Con 30 kg da riprendere, una carriera in frantumi, un conto in banca perennemente in rosso dopo anni di serenità economica e una paura fottuta del futuro. Oltre che una trasmissione da portare avanti. Era il 14 agosto 2019. E io, invece, di essere al mare come tutti, mi trovavo in studio radiofonico, come spesso mi era capitato nei quindici anni precedenti. Non era stata una giornata semplice. E quando si sta male, per chi fa il mio mestiere, non c’è nulla di più rassicurante della luce dell’on air. Nulla di più salvifico. Il ...