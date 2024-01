Casal di Principe e limitrofi | controlli serrati dei Carabinieri | auto con telaio contraffatto | guai per la proprietaria

Casal di Principe . Giunge da Venezia il premio di rilevanza nazionale, vinto da Vitematta . La giuria di qualità di Wine in Venice, capitanata da ... (casertanotizie)

Casal di Principe . La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo, classe ‘53, ricercato in quanto colpito da ordine di esecuzione per una ... (casertanotizie)

Guida in stato d’ebbrezza e spaccio - un arresto e due denunce a Casal di Principe

Tempo di lettura: < 1 minutoUn arresto per spaccio, due denunce per Guida in stato di ebbrezza, cento persone con 70 veicoli controllati e ... (anteprima24)