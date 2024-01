Carnevale di San Paolo | il tema è dedicato… all’ex Inter Adriano

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 gennaio 2024)Leite Ribeiro, ex calciatore dell’e della nazionale brasiliana, sarà ildella sfilata didella scuola di samba Camisa Verde e Branco di San. “La trama è densa e storica, ma c’è spazio per un tono scherzoso, rilassato, esco tipico Scuola di samba”, ha detto all’ANSA il direttore artisticosco della scuola, Renan Ribeiro. Secondo quanto riferito sarà omaggiata la vita umana e professionale dell’ex calciatore, dall’infanzia in una favela di Rio de Janeiro alla carriera da calciatore fino all’incoronazione in Italia come “Imperatore” nel 2004. “Adenla – L’Imperatore nelle terre dei Re”, intreccia la religione afrobrasiliana del Candomblé, il riscatto dell’Africa e le imprese calcistiche del brasiliano. L'articolo ...