Carlos Alcaraz batte Sonego agli Australian Open | “Punti bellissimi | rimasto lì dopo il secondo set”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Lorenzoha tenuto sulle spinealturno degli2024. Il piemontese ha messo seriamente in difficoltà il numero 2 al mondo, vincendo ilset e trascinandolo al tie-break nel quarto parziale. Nel momento cruciale, però, il fuoriclasse spagnolo è riuscito a fare la differenza e a imporsi con il punteggio di 6-4, 6-7(3), 6-3, 7-6(3), qualificandosi così al terzo turno dove incrocerà il promettente cinese Shang. L’azzurro è uscito a testa altissima dal campo,più di tre ore di autentica batta sportiva sul cemento di Melbourne. Lorenzosi è dimostrato pimpante e in forma, ha impensierito uno dei grandi favoriti della vigilia per la vittoria nel primo Slam ...

Quinta giornata di gare agli Australian Open . Due sconfitte per l'Italia nel tabellone maschile: Lorenzo Sonego è stato battuto in quattro set dallo spagnolo, numero 2 del mondo. Giulio Zeppieri ha vinto i primi due set prima di cedere al quinto al britannico Cameron Norrie . Nel torneo femminile avanti Jasmine Paolini , fuori Martina ...Al secondo turno degli Australian Open c'era davanti una montagna quasi impossibile da scalare per Lorenzo Sonego. Il numero due al mondo. Il tennista italiano ha combattuto alla grande, ma alla fine si è arreso dopo quattro set e tre ore e 25 minuti di battaglia a Melbourne . Dopo aver perso il primo set 6 - 4, è ...Una grandissima prestazione fornita da Lorenzo Sonego non è bastata per sconfiggere Carlos Alcaraz. il torinese deve essere comunque soddisfatto di quanto fatto vedere in campo e di aver giocato alla ...Il numero due al mondo Carlos Alcaraz. Il tennista italiano sta dando battaglia a Melbourne. Dopo aver perso il primo set 6-4, è riuscito a vincere il secondo al the-break. Lorenzo sta dando grande ...