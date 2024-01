Carceri sovraffollate e boom di suicidi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Doveva essere una delle priorità del suo mandato ma l’annunciata riorganizzazione del sistema carcerario, promessa già a ottobre 2022 dal ministro Carlo Nordio, resta ancora ferma al palo. Uno stallo che non è di certo dovuto a un miglioramento della situazione visto i dati impietosi del Garante nazionale dei detenuti, secondo cui quest’anno sono già state conteggiate 18 morti in cella con un trend che ricalca quello del 2022 quando in 12 mesi si è arrivati alla cifra shock di 85, ma che sembra dovuto esclusivamente ai pochi fondi a disposizione per mettere mano a un’emergenza indegna per un Paese che vuole definirsi civile. Doveva essere una delle priorità del suo mandato ma l’annunciata riorganizzazione delle, promessa dal ministro Nordio, resta ancora ferma al palo “Il fardello di dolore che emerge da queste situazioni carcerarie ...