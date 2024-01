Capo Verde vs Mozambico – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 gennaio 2024)cerca la qualificazione dal proprio girone di Coppa d’Africa quando affronta ilallo Stadio Felix Houphouet Boigny venerdì 19 gennaio. Gli Squali Blu hanno iniziato il loro cammino nel Gruppo B con una vittoria sul Ghana, mentre i Mambas hanno sofferto per la sconfitta contro i sette volte campioni d’Egitto. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreha conquistato una meritata terza vittoria in AFCON domenica, segnando un gol in extremis contro il Ghana per siglare un 2-1. Jamiro Monteiro e Garry Rodrigues ...