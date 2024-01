Capello | Napoli ancora in fase di travaglio ma ho rivisto il vero Kvaratskhelia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) ... esultanza gol KhvichaLa Gazzetta dello Sport in occasione della Supercoppa ha intervistato Fabio. Con il Milan,ha vinto il trofeo che quest'anno si vince a Riyadh per ...

Il Napoli crolla in Coppa Italia, ma Walter Mazzarri avrà una grande occasione di riscatto già a gennaio: le Quote Supercoppa ... (calciomercato)

sul: "Squadra ancora in fase di travaglio" La prima semifinale di Supercoppa è- Fiorentina . La squadra di Mazzarri arriva dalla vittoria in extremis contro la Salernitana, la ...Il tecnico piacentino, infatti, al momento condivide questo record con Fabioe Marcello ... Però come l'Inter ci sono, Fiorentina e Lazio che hanno la stessa ambizione". Novità sul ...Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore di Roma, Juventus e Milan ha fatto un'analisi completa sulle Final Four che inizieranno oggi e che vedranno sfidarsi Napoli, ...La Stampa si è soffermata sulla Supercoppa Italiana, in particolare sui guadagni che un'eventuale vittoria porterebbe alla squadra vincente: “Un’apertura, allargando da due a quattro le squadre ...