Cantieri a Termini | come cambia la viabilità

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nell’ambito dei lavori giubilari che prevedono la riqualificazione urbana di piazza dei Cinquecento e delle aree adiacenti alla stazione, a partire dal 22 gennaio, interverranno alcune modifiche allae alle fermate bus nell’area intorno a via Giolitti. Lo ha reso noto il Campidoglio. Rivoluzionea Roma: quelli del Giubileo lavoreranno anche la notte Quando finirà il cantiere alla stazioneLe modifiche, che dureranno fino alla fine delle lavorazioni, sono necessarie per permettere l’esecuzione dell’opera giubilare che al termine dei lavori restituirà lo spazio antistante al principale snodo ferroviario della Capitale completamente riqualificato, anche indi sicurezza e decoro. Il cantiere è partito a ottobre 2023 e terminerà per l’Anno Santo. L’opera ha un ...