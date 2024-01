Cantiere per il nuovo tram T2 | deviazione sulla circonvallazione Fabriciano

Cronache Cittadine Colle ferro | SEGNI — Nella mattinata di oggi, 15 Gennaio, alle ore 10 in Via del Pantanaccio a Colle ferro verrà L'articolo Il ... (cronachecittadine)

rubano materiale edile e attrezzi dal cantiere di un istituto scolastico ma vengono fermati dai carabinieri e infine arrestati. A Giugliano , in via ... (teleclubitalia)

... salvo altri ritardi, e un secondo lotto ancora tutto un, l'elenco delle criticità è lungo. "E gli affari sono calatitutti". Zwani Rossetti è un altro abitante e, dopo la video ...... Giuseppe La Rocca e Ciro Imperante,anni chiamati i "mostri di Ponticelli". I tre avevano 18 anni quel 2 luglio 1983, quando vennero trovare morte in undue bambine di 7 e 10 anni, ...Sono ripresi i lavori del cantiere del primo tratto di via Dei Frati a Modigliana, per un importo di circa 250.000 euro, affidati in somma urgenza da parte del Provveditorato per le opere pubbliche pe ...si apre uno spiraglio importante per il grande sogno dei tifosi giallorossi. «I fondi ci sono, i due progetti potrebbero essere compatibili. Difficile però conciliare le tempistiche. Il cantiere ...