Camilla | “Carlo sta bene | non vede l’ora di tornare al lavoro”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – Re”sta” e ”nondial” dopo la sospensione degli impegni per l’intervento alla prostata al quale si sottoporrà la prossima settimana. Lo ha detto la reginarispondendo a una domanda sulla salute del re mentre visitava l’Aberdeen Art Gallery. Buckingham Palace ha annunciato il rinvio degli impegni di re, 75 anni, spiegando che dopo l’intervento chirurgico avrà bisogno di “un breve periodo di recupero”. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

