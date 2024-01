Calendario dell’esercito | Crosetto | “Ma quale fascismo | si infangano gli eroi italiani per inventare il caso”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Dopo le polemiche sui saluti romani, finiti all’ordine del giorno dei lavori di Bruxelles, segnale di una improbabile riedizione del Ventennio che minaccerebbe il pianeta, arrivano gli attacchi al2024italiano. Attacchi rispediti al mittente dal ministro della Difesa Guido, che risponde agli accusatori dicasi politici arrivando a infangare la memoria di soldati edpur di attaccare il governo., uninventato dalla sinistra “Rivaluta il”, era andato all’attacco Sandro Ruotolo, responsabile Memoria del Pd, lo stesso che ha sollevato un polverone per un servizio andato in onda sul Tg1 su una manifestazione dei giovani di ...

(Adnkronos) – "Mi dispiace dover sottrarre tempo a cose molto più importanti e serie per rispondere a polemiche pretestuose e ridicole". Così in una ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – “Mi dispiace dover sottrarre tempo a cose molto più importanti e serie per rispondere a polemiche pretestuose e ridicole”. Così in ... ()

"Per l'Italia sempre prima e dopo l'8 settembre 1943". Il titolo delitaliano per il 2024 la dice lunga sulle intenzioni della sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, meloniana e figlia dello storico esponente'Msi Pino Rauti. L'8 ..."Per l'Italia sempre prima e dopo l'8 settembre 1943". Il titolo delitaliano per il 2024 la dice lunga sulle intenzioni della sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, meloniana e figlia dello storico esponente'Msi Pino Rauti. L'8 ...