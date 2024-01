Calderoli “Valutare l' istituzione di un ministro ad hoc per le isole”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il tema dell'insularità è connesso a quello delle specialità regionali, per quanto riguarda lemaggiori. La riforma costituzionale del 2022 accoglie una idea positiva dell'insularità: non si limita ad indicare gli svantaggi assicurando parità di condizione nel godimento dei diritti tra cittadini, questo è un obbligo minimo ed essenziale, ma c'è la valorizzazione della peculiarità in tema ambientale, culturale, paesaggistico. Come già per le aree montane l'idea non è quella di assicurare l'eguaglianza tra i diritti bensì di inventare anche nuovi modelli di amministrazione e di finanziamento”. Lo ha detto ilper gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto, nel corso dell'audizione nella commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. “Le misure previste, a ...