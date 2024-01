Calciomercato | Sky | Kean vicino al prestito all’Atletico Madrid

Napoli prepara una rivoluzione nel mercato di gennaio: in difesa Ostigard può partire, suggestione Dragusin. Piace Hojbjerg per il centrocampo . Il ... (napolipiu)

... LE NEWS DI OGGI LIVE NADIR ZORTEA al Frosinone (dall'Atalanta) I giallazzurri hanno ufficializzato il terzo acquisto della sessione invernale di: l'esterno classe '99 arriva in ...Ecco Josh Doig del Verona Il Sassuolo mette a segno il primo colpo importante di questodi gennaio. Secondo quanto riportato daSport, il club neroverde ha raggiunto l'accordo con l'...Dopo l'apertura delle scorse ore, il club neroverde ha raggiunto l'accordo definitivo per l'arrivo dell'esterno sinistro scozzese. Grazie alla cessione di Doig il Verona incasserà 6 milioni di euro ...Colpo del Catania: l'ex centrocampista di Juventus e Genoa riparte dalla Serie C dopo essersi svincolato dal Fatih Karamguruk. "E' stata una scelta non così scontata, ma dentro di me c’era una ...