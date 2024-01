Calciomercato Sampdoria | UFFICIALE l’arrivo di Alvarez dal Sassuolo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Agustin, attaccante di proprietà del, è passato ufficialmente in prestito allain Serie B Agustin, attaccante di proprietà del, è passato ufficialmente in prestito allain Serie B. Ecco il comunicato dei blucerchiati, che annuncia il primo colpo delinvernale. COMUNICATO – L’U.C.comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’U.S.Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Agustín Álvarez Martínez (nato a San Bautista, Uruguay, il 19 maggio 2001). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2024.

Il calciomercato invernale, per la Sampdoria , sarà una sfida ardua e delicata. Bisognerà puntellare la squadra, rafforzando la... (calciomercato)

Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti gli affari in Serie A, LE NEWS DI OGGI LIVE ...(dal Napoli) L' esterno difensivo - nella seconda parte della scorsa stagione alla- ...Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti gli affari in Serie A, LE NEWS DI OGGI LIVE ...(dal Napoli) L' esterno difensivo - nella seconda parte della scorsa stagione alla- ...Ne abbiamo parlato più volte, nei mesi scorsi, su Torino Granata e ora se n'è accorto anche Tuttosport: Simone Zaza è missing, disperso nei meandri del calciomercato. La ..."l 2024 delle Juventus Women prosegue su ritmi serrati. Dopo l'impegno infrasettimanale contro la Sampdoria, valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, il focus torna sul campionato.