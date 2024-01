Calciomercato Salernitana | suggestione Boateng | le ultime

(Di giovedì 18 gennaio 2024), Walter Sabatini al lavoro per provare a regalare Jeromeal tecnico Inzaghi Lae Walter Sabatini sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Dopo Basic e Zanoli, l’uomo mercato dei campani sta cercando di arrivare a Jerome, difensore ex Bayern Monaco. Contatti concreti e diretti per il centrale tedesco e una fiducia che cresce ora dopo ora. Nella giornata di domani potrebbe aprirsi uno spiraglio importante e potrebbe aver parlato anche con Ribery, lui stesso passato da Salerno. A riportarlo è Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

E intanto cede in prestito alla Salernitana l'esterno Zanoli. I campani annunciano anche Basic. A ... Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti gli affari in Serie A, LE NEWS DI OGGI LIVE ...Non solo nuovi acquisti per il Napoli, ma è anche tempo di cessioni: la società partenopea ufficializza l'uscita di un giocatore. Il Napoli è entrato nel vivo di questa sessione… Leggi ...La Salernitana prova a regalarsi un grande colpo di mercato. Il club campano ha avviato dei contatti concreti e diretti con Jerome Boateng, difensore svincolato con un passato importante tra Bayern ...