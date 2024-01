Calciomercato Napoli | Oliver Torres si avvia all’ombra del Vesuvio? Le ultime

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Lenotizie sul: offerta perdal Siviglia. Possibile rinforzo al centrocampo partenopeo. NOTIZIE MERCATO. Il mercato invernale si anima per il, con voci che giungono direttamente dalla Spagna riguardo a un’interessante offerta per il centrocampo azzurro. Secondo fonti ben informate, il centrocampista 29enne, attualmente sotto contratto con il Siviglia, sarebbe stato proposto alda alcuni intermediari. La ricerca di rinforzi da parte delè ormai nota, specialmente dopo le recenti partenze e in vista di futuri cambiamenti nella rosa. Con l’addio di Elmas e la possibile partenza di Zielinski alla fine della stagione, il ...

Nonostante la vittoria all’ultimo respiro catturata dai partenopei in casa contro la Salernitana, non è davvero un momento positivo per gli azzurri ... (metropolitanmagazine)

Calciomercato Napoli , Di Marzio : visite per Ngonge , Politano non si muove. Assalto last minute a Barak. Importanti aggiornamenti sul mercato del ... (napolipiu)

Calciomercato Napoli , Di Marzio : visite per Ngonge , Politano non si muove. Assalto last minute a Barak. Importanti aggiornamenti sul mercato del ... (napolipiu)

Giornata di ufficialità quella di ieri in casa Calcio, che ha annunciato un acquisto e una cessione. In entrata, è arrivato il tanto atteso tweet ... come annunciato dal patron, il...Milan eci provano per il difensore Alessandro Buongiorno , ma il presidente del Torino Cairo ha rifiutato tutte le offerte pervenute per il suo capitano. Il prezzo fissato - 35 milioni di euro, più ...Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'. Dopo Mazzocchi, arriva l’ufficialità del secondo acquisto in casa Calcio Napoli. E De Laurentiis sembra non volersi fermare ancora. Giornata ...Nei prossimi giorni dovrebbe toccare all'attaccante Alessio Zerbin che lascerà Napoli e tornerà in Ciociaria dove ha militato nel 2021-2022 giocando 31 gare con 9 gol. Sempre via Napoli infine ...