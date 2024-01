Calciomercato Milan | Luka Jovic | 6 mesi per la conferma e il mercato…

(Di giovedì 18 gennaio 2024): 6per dimostrare di valere la maglia rossonera e ottenere il rinnovo di contratto. IlIldi Stefano Pioli, nel corso di questa stagione, ha avuto molti alti e bassi. Sì certo, i tanti infortuni, ma non solo… Un altro problema è la difficoltà nel trovare la via della rete da parte degli attaccanti. Rafael Leao, ha messo a segno solamente 3 centri in campionato, così come Noah Okafor, che però è stato fermo parecchio tempo per infortunio. La certezza per Stefano Pioli si chiama Olivier Giroud, che ad oggi ha già messo a segno 10 goal in Serie A. L’incognita di questoè sicuramente. Un inizio di campionato davvero complicato e una condizione molto ...

Calciomercato Milan , la dirigenza studia il colpo in attacco per l’estate. Non c’è solo Zirkzee : ecco l’alternativa … Il Milan studia il colpo in ... (dailymilan)

Nomi caldi2024 Juventus, Inter,, Napoli Squadra Trattative in corso Juventus Kean (40%), Djalò (90%), Zielinski (20%), Samarzdic (40%) Inter Djalò (5%), Buchanan (ufficiale), Zielinski (20%) ...Uno dei giocatori più discussi del momento in chiaveè certamente Alessandro Buongiorno . Il difensore del Torino negli ultimi giorni è stato accostato alin particolare già per questa sessione di gennaio. A fare chiarezza è ...Nel calciomercatoestivo, Junior Messias si è trasferito dal Milan al Genoa. In questa stagione in rossoblù il brasiliano si sta ritrovando, dopo un infortunio che lo ha fermato nella prima parte del ...Senza dimenticare nemmeno che si è parlato di Massara, ex Milan, ed ex Roma anche, che potrebbe quindi tornare a Trigoria. I soli No, almeno secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa ...