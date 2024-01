Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

Buongiorno, i rossoneri spingono per portare il centrale del Torino a Milano in questa sessione diBuongiorno, i rossoneri spingono per portare il centrale del Torino a Milano in questa sessione di. I rossoneri vogliono anticipare la concorrenza che potrebbe ...Cristian Zapata inizia una nuova avventura in Brasile: il centrale exha firmato per il Vitoria Bahia Cristian Zapata inizia una nuova avventura in Brasile: il centrale exha firmato per il Vitoria Bahia. Il colombiano, che in Italia ha vestito anche le maglie di Udinese e Genoa oltre a quella dei rossoneri, ...Oggi parte a Riyadh la final four di Supercoppa italiana con la prima semifinale tra Napoli e Fiorentina. Alle 18 scende in campo anche il bomber azzurro Victor Osimhen, impegnato con la sua Nigeria ...Il calciomercato non si ferma. Le voci, i rumors e le indiscrezioni non mancano mai e tengono vivo l’interesse dei tifosi, dal mare alla montagna. La ... C’è entusiasmo intorno al nuovo Milan che sta ...