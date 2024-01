Calciomercato Milan – 40 milioni per Zirkzee? Il piano dei rossoneri

Calciomercato Milan , la dirigenza studia il colpo in attacco per l’estate. Non c’è solo Zirkzee : ecco l’alternativa … Il Milan studia il colpo in ... (dailymilan)

e Napoli ci provano per il difensore Alessandro Buongiorno , ma il presidente del Torino Cairo ha rifiutato tutte le offerte pervenute per il suo capitano. Il prezzo fissato - 35 milioni di euro,...Nomi caldi2024 Juventus, Inter,, Napoli Squadra Trattative in corso Juventus Kean (40%), Djalò (90%), Zielinski (20%), Samarzdic (40%) Inter Djalò (5%), Buchanan (ufficiale), Zielinski (20%) ...Nel calciomercatoestivo, Junior Messias si è trasferito dal Milan al Genoa. In questa stagione in rossoblù il brasiliano si sta ritrovando, dopo un infortunio che lo ha fermato nella prima parte del ...“È una normale dialettica del mondo del calcio, è tanti anni che lo vivo e lo conosco. In campionato c’è un bellissimo duello fra Inter e Juventus, ma non dimenticherei il Milan. Penso che la lotta ...