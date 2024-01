Calciomercato – La Salernitana ci prova | contatti con Jerome Boateng

, Walter Sabatini al lavoro per provare a regalare Jerome Boateng al tecnico Inzaghi Lae Walter Sabatini sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di ...E intanto cede in prestito allal'esterno Zanoli. I campani annunciano anche Basic. A ... Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti gli affari in Serie A, LE NEWS DI OGGI LIVE ...La Salernitana prova a regalarsi un grande colpo di mercato. Il club campano ha avviato dei contatti concreti e diretti con Jerome Boateng, difensore svincolato con un passato importante tra Bayern ...La Salernitana e Walter Sabatini sono al lavoro per rinforzare ... difensore ex Bayern Monaco e proposto anche al calciomercato Milan. Contatti concreti e diretti per il centrale tedesco e una fiducia ...