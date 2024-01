Calcio | Verona Corte d' appello conferma 2 turni squalifica Lazovic

"Si apriranno nuove opportunità per alcuni giocatori" Verona - Il mercato gli ha tolto un altro giocatore importante come Ngonge , troverà una Roma ... (ilgiornaleditalia)

"Si apriranno nuove opportunità per alcuni giocatori" Verona - Il mercato gli ha tolto un altro giocatore importante come Ngonge , troverà una Roma ... (247.libero)

La prima sezione della Corte sportiva d'appello nazionale, presieduta da Carmine Volpe, ha respinto il reclamo delcontro la squalifica di due giornate inflitta a Darko Lazovic. Il centrocampista serbo era stato espulso in occasione della gara di campionato con l'Inter dello scorso 6 gennaio "per avere, al ...Darko Lazovic non ci sarà sabato contro la Roma. La prima sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, ha infatti respinto il reclamo delcontro la squalifica di 2 giornate inflitta al centrocampista serbo, espulso lo scorso 6 gennaio nella gara del Meazza contro l'Inter e valida per la 19esima giornata. Scontato il primo turno ...La Pistoiese ha ufficializzato da poco il nuovo attaccante a disposizione di mister Parigi. L’attaccante ghanese è reduce da un’esperienza in Germania Mister Parigi avrà a disposizione un attaccante i ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Gigi Delneri, ex allenatore di Barak (tra gli altri): "A Chievo ero nell’ambiente giusto, ho trovato una società davvero dispo ...