Calcio | Supercoppa | Napoli-Fiorentina 3-0 | azzurri in finale**

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Riad, 18 gen. – (Adnkronos) – Ilè in finale nellaitaliana. All’Al-Awwal Stadium di Riad glisuperano 3-0 lagrazie al gol di Simeone al 22? e alla doppietta di Zerbin, a segno all’84’ e all’86’. I partenopei attendono lunedì 22 gennaio in finale la vincente della seconda semifinale tra Inter e Lazio, in campo domani, sempre alle 20 all’Al-Awwal Stadium. L'articolo CalcioWeb.

...la vincente della seconda semifinale tra Inter e Lazio Il Napoli è in finale nella... Al 44' intervento scomposto di Mario Rui in area su Ikoné e La Penna assegna ildi rigore. Dagli ...Mazzarri cambia modulo e il Napoli conquista la finale diitaliana . C'è molto del tecnico nella vittoria di stasera per 3 - 0 contro la Fiorentina. C'è anche molto di Zerbin , che entra nella ripresa ed evita agli azzurri un finale in affanno, ...Un rigore fallito per i viola RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) - Il Napoli batte la Fiorentina per 3-0 a Riyadh e centra la finale della Supercoppa Italiana ... match è firmata Napoli con Politano ...Il Napoli ha battuto 3-0 la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa italiana: un successo (con i gol di Simeone e doppietta di Zerbin) che dà morale alla squadra di Walter Mazzarri, reduce da una ...