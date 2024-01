Calcio | Smalling ' mesi frustranti | ma mai pensato lasciare Roma'

(Di giovedì 18 gennaio 2024) "Vorrei anzitutto mettere in chiaro che non ho mai né chiesto né contemplato l'idea diquesto grande club". Inizia così il messaggio di Chris, difensore della, postato sui ...

Calciomercato Roma , già a gennaio Chris Smalling potrebbe lasciare il club giallorosso: tutte le novità in merito Come svelato da Leggo, già a ... (calcionews24)

...Chris, difensore della Roma, postato sui propri social per spiegare gli ultimi mesi lontani dal campo. "Sono stati i più frustranti della mia carriera - prosegue - . Ci sono cose nel...All'indomani dell'esonero di José Mourinho e dopo aver rivisto il campo almeno in allenamento, Chrisvuole fare chiarezza sul suo infortunio, che lo sta tenendo lontano dai campi da inizio settembre. Il difensore inglese ha scritto un lungo messaggio sulle sue storie di ...Chris Smalling rompe il silenzio e lo fa quando in panchina c’è Daniele De Rossi. Mai una spiegazione sul suo infortunio da inizio campionato, nonostante Mourinho avesse a ...Inizia così il messaggio di Chris Smalling, difensore della Roma, postato sui propri social per spiegare gli ultimi mesi lontani dal campo. "Sono stati i più frustranti della mia carriera - prosegue - ...