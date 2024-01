Calcio | Serie B Sebastiano Esposito miglior giocatore di dicembre

... sottolinea una nota della LegaB. Nel solo mese di dicembre, Esposito ha segnato quasi quanto in tutto il 2023 (cinque gol) e ha firmato la sua prima marcatura multipla contro il Lecco al ...In conferenza: "Inter in vantaggio per lo scudetto C'è un'altra squadra che sta facendo un percorso analogo e il Milan non mollerà fino alla fine" Db Milano 30/04/2023 - campionato diA / Inter - Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Simone Inzaghi Simone Inzaghi, allenatore dell' Inter, in conferenza stampa presenta la seconda semifinale della Supercoppa ...Trattativa ben avviata per portare a Rimini quello che sarebbe un autentico colpo, ovvero Joshua Tenkorang, mezzala classe 2000, che è in uscita dal ...L'attaccante della Sampdoria riceverà il premio prima dell'anticipo di domani contro il Parma MILANO (ITALPRESS) - Un attaccante moderno per la Sampdoria e per la Serie B. La punta blucerchiata ...