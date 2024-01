Calcio scommesse | Fagioli ha iniziato il percorso di riabilitazione

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il calciatore della Juve ha patteggiato Mesi fa è esploso il casoche ha coinvolto pure Nicolò, giocatore della Juventus. Dopo il patteggiamento è stato squalificato dalla Procura Federale della FIGC per 12 mesi. Di questo, 5 sono diriabilitativo per sconfiggere la ludopatia. Nelle ultime ore,, si è recato presso la sede dell’Ordine degli psicologi del Piemonte, a Torino, per il primo dei dieci incontri. All’uscita, dopo due ore si è fermato a parlare. Leggi anche:, Tonali smentisce la versione di“Sto bene, è chiaro che mi mancano le partite con i miei compagni ma sono molto felice per il momento della squadra. È stato un primo incontro conoscitivo con i medici. Racconto la mia esperienza anche per aiutare ...

È ufficialmente iniziato il percorso di riabilitazione di Nicolò Fagioli, squalificato dalla Procura federale della Figc (a seguito di patteggiamento pernel) per 12 mesi, di cui 5 di percorso riabilitavo per superare la ludopatia. Il centrocampista della Juventus, che potrà tornare in campo all'ultima giornata di campionato contro il......