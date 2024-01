Calcio | Roma Smalling ' Mai pensato di andar via | qui mi sento a casa'

è la mia casa e il rapporto che ho instaurato con i tifosi dellaè qualcosa a cui tengo ... Ci sono cose nelcome nella vita che possiamo controllare e altre che invece sfuggono al ...Sospesa per 7 giorni dal Questore la licenza dell'esercizio commerciale in cui era avvenuta la vendita Durante l'ultimo incontro diSS Lazio - AS, disputatosi il 10 gennaio, alcuni spettatori hanno tenuto comportamenti illeciti all'interno dello stadio: in un caso un tifoso ha puntato una luce laser sul viso di alcuni ...Roma è la mia casa, e il rapporto che ho instaurato con i tifosi ... Detto francamente, gli ultimi mesi sono stati i più frustranti della mia carriera. Ci sono cose nel calcio come nella vita che ...Per la ventunesima giornata di calcio in Serie A, sabato 2o gennaio 2024, alle ore 18, la Roma ospita allo stadio Olimpico il Verona. Pronostico Roma-Verona, quote, risultato e dove vederla in TV.