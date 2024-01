Calcio | respinto reclamo Verona | confermate le due giornate di squalifica a Lazovic

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. – (Adnkronos) – “La Prima Sezione della Corte Sportiva d?Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, haildell?Hellasavverso ladi 2inflitta a Darko. Il centrocampista serbo era stato sanzionato in occasione della gara con l?Inter dello scorso 6 gennaio valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A”. Così la Figc con una nota sul proprio sito ufficiale. L'articoloWeb.

