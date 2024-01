Calcio | Kean pronto a lasciare la Juventus | accordo con l' Atletico Madrid per il prestito

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - Moiseè di nuovolain. L'attaccante, che nell'ultimo periodo ha trovato sempre meno spazio a causa dell'esplosione di Yildiz e della condizione ritrovata di Milik, ha dunque deciso di concludere questa stagione altrove. Dopo l'esperienza in Premier League con la maglia dell'Everton e in Ligue 1 con quella del PSG, questa volta è la Liga pronta ad accoglierlo, in particolar modo l'di Diego Simeone. Secondo quanto riporta Sky Sport, laha accettato le condizioni del club spagnolo per ilsecco e dunque le parti sono molto vicine. La settimana prossima la trattativa si potrà chiudere., che è in scadenza con la ...