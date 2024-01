Caivano | controlli straordinari della Polizia di Stato

(Di giovedì 18 gennaio 2024) e gli agenti del commissariato di Afragola con reparto prevenzione e crimine Nella scorsa giornata, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizioo di controllo del territorio nel comune died in particolare nel “Parco Verde”.Nel corso del servizio sono state identificate 251 persone e controllati 148 veicoli. nota stampa questura di Napoli Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Gli agenti del commissariato di Afragola, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di...Droga che finiva nelle piazze di Scampia, Parco Verde di, Marianella, Secondigliano, ... in particolare durante il periodo delle restrizioni per il Covid, per eludere i. A capo del ...Smantellate due organizzazioni criminali, 29 misure cautelari. Tra le piazze di spaccio alimentate anche il Parco Verde di Caivano. Nel corso delle indagini arrestato il narcos Bruno Carbone ...Parco Verde di Caivano, Marianella, Secondigliano, Giugliano, la Cisternina. Un sistema di trasporto già collaudato dai trafficanti, in particolare durante il periodo delle restrizioni per il Covid, ...